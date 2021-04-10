В России выявили 8 704 новых случая коронавируса за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 704 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 10 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 632 688 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число инфицированных выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 2006. Второе место по данному показателю за Санкт-Петербургом с 699 заразившимися. Тройку замыкает Московская область с 587 заболевшими.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 402 летальных исхода, а выздоровели 9 579 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 102 649 заболевших, всего вылечились 4 258 279 пациентов.