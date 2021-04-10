Пять землетрясений магнитудой выше 4 произошли в Японии Фото: REUTERS

В субботу, 10 апреля, зафиксировали пять землетрясений, магнитуда каждого превышала 4, к югу от японского острова Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара. Самые сильные из них достигали магнитуды 5 и 5,2. Очаг во всех случаях залегал на глубине около 20 км под океанским дном.

По данным сейсмологов, всего в течение суток в этом районе произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1.

Угроза цунами ни при одном из землетрясений не объявлялась. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и сообщает, что она может продлиться несколько дней.

Напомним, месяц назад, 10 марта, на северо-востоке Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,9, после которого объявлена угроза цунами.