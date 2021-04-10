Блинкен планирует обсудить "активность России" с партнерами США по НАТО

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе снова провести встречу в Брюсселе с партнерами Вашингтона по НАТО на фоне утверждений о наращивании российской военной активности.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, встречи американского госсекретаря, как ожидается, будут проходить на протяжении почти всей следующей недели. При этом одновременно с ним в Брюсселе будет находиться министр обороны США Лойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, ранее Блинкен находился с визитом в Брюсселе с 22 по 25 марта, когда также принял участие во встрече глав Министерств иностранных дел стран-членов НАТО. Тогда же он заявил, что у Вашингтона и Москвы есть общие интересы и сферы, в которых вполне возможно сотрудничество двух стран, однако это не помешает США и его союзникам противостоять приписываемой России «агрессии».