Россия выплатила WADA взнос за 2021 год в размере более $1 млн Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный взнос за текущий год в размере более 1 миллиона долларов. Об этом свидетельствует последний финансовый отчет WADA

Как передает ТАСС, размер взноса России в текущем году составил 1 091 877 долларов. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет Всемирного антидопингового агентства увеличивается примерно на 8 процентов. Годом ранее РФ внесла 1 015 977 долларов.

Наибольшие взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства в этом году должны внести США, которые должны выплатить 2 931 923 доллара, а также Канада (1 465 962 долларов), которая, как и Россия выплатила WADA необходимую сумму.

Напомним, в марте этого года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тысяч швейцарских франков (около 432 тысяч долларов) в виде компенсации за разбирательства, которые ранее шли в Спортивном арбитражном суде (CAS).