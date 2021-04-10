Мурашко рассказал о разработке в России еще одной вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

На площадке НИИ гриппа им. Смородинцева разрабатывается еще одна вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что предварительные результаты ожидаются уже скоро.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», - заявил глава ведомства.

Как сообщил директор института Дмитрия Лиознова, испытания препарата должны начаться осенью. По его словам, в лучшем случае вакцина будет доступна зимой или следующей весной.

Кроме того, директор института рассказал, что препарат для интраназального применения сделан на основе ослабленного вируса гриппа, и при его создании используется технология, схожая с технологией другого российского препарата, «Спутника V», в котором для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус.

«Эффект, будем надеяться, будет такой же хороший, как и других наших вакцин», - отмтеил он.