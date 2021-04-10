Роскомнадзор требует от Facebook снять ограничения с трансляции про Юрия Гагарина Фото: REUTERS

Роскомнадзор требует от социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, которая посвящена 60-летию полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем ране, 9 апреля, Russia Today проводило прямой эфир совместно с российскими космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался на официальном аккаунте RT в Facebook, однако позже эта трансляция была заблокирована администрацией соцсети под предлогом нарушения авторских прав.

В Роскомнадзоре назвали подобные действия американской социальной сети нарушением ключевых принципов свободного распространения информации, а также актом цензуры, который ограничивает «доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос».