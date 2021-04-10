Глава Евросовета рассказал о разногласиях в ЕС по поводу закупок "Спутника V" Фото: REUTERS

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о разногласиях в Евросоюзе по вопросу возможных закупок российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», указав, что давление на политиков растет из-за нетерпеливости людей, которые желают быстрее вакцинироваться.

«Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. Поэтому правительства хотят сделать все возможное», - заявил глава Евросовета в интервью изданию Handelsblatt.

По словам Мишеля, по отношению к вакцине «Спутник V», среди государств-членов Евросоюза существуют разногласия и «различная степень чувствительности». Как он полагает, для «решения» этой проблемы необходимо увеличить производство вакцины в ЕС и ускорить поставки препарата.

«Если мы в течение следующих нескольких недель еще больше ускорим производство, Европа станет ведущим, а может быть, даже крупнейшим в мире производителем вакцин», - сказа он.

Напомним, накануне власти Мадрида призывали правительство Испании надавить на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы ускорить одобрение «Спутник V».