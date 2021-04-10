Один российский турист погиб и 26 пострадали в аварии с автобусом в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в субботу, 10 апреля, в Турции произошла авария с участием автобуcа. В результате происшествия один российский турист погиб и 26 пострадали. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье.

Как уточняется, автобус направлялся в Каппадокию из Анталии, в результате происшествия погибла гражданка России. На данный момент сотрудники российского посольства в Турции выехали на место происшествия - трассу Конья – Аксарай.

«Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", произошло на трассе Конья – Аксарай», - передает ТАСС сообщение генконсульства.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.

Как отмечается, из-за обледенения и сильного снегопада аварии произошли сразу в двух местах на трасе Конья-Аксарай. В другом ДТП с туристическим автобусом на той же дороге из 36 человек пострадали 13 туристов.