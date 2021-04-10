Геймер одурачил Джен Псаки и Белый Дом, притворившись журналистом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандал разгорелся в США из-за геймера, который смог притвориться журналистом, чтобы передавать вопросы пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

Выяснилось, что еще с конца прошлого года некий «Кейси Монтегю» изображал из себя члена Ассоциации корреспондентов Белого дома и репортера Daily Mail. При этом сам «журналист» якобы не мог присутствовать на брифинге из-за COVID-протоколов.

Монтегю также постоянно общался с другими репортерами и официальными лицами Вашингтона, представляясь 18-летним студентом юридического факультета из Британии.

«Репортёр» также посылал по электронной почте вопросы помощникам президента США Джо Байдена, первой леди Джилл Байден, вице-президента Камалы Харрис.

Как передает Politico, геймер создал два Twitter-аккаунта, на которые стали активно подписываться американские чиновники. В декабре был создан микроблог @WHschedule и именно тогда появился журналист Кейси Монтегю, а в марте этого репортер начал отправлять твиты от @WHpoolreport. Сам геймер сообщил изданию, что создал аккаунты ради развлечения.

Геймер также рассказал, что любит журналистику, однако считает плохой работу прессы в настоящий момент. «Поэтому я решил, что обеспечу некоторую прозрачность и задам несколько вопросов, на которые я и некоторые друзья хотели получить ответ», - объяснил он.

На данный момент Белый дом никак не прокомментировал произошедшие.