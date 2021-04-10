Причина ДТП с туристическим автобусом с россиянами в Турции 10 апреля 2021: водитель не справился с управлением

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Фото: полиция Турции

Утром в субботу, 10 апреля, в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуcа. В результате происшествия погибла гражданка России и 26 пассажиров пострадали. Об этом сообщило российское генконсульство в Анталье.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на дороге, которая обледенела из-за плохих погодных условий. Как писал сайт kp.ru, автобус направлялся в Каппадокию из Анталии. Трагедия произошла на трассе Конья - Аксарай. Отмечается, что из-за обледенения и сильного снегопада на этой трассе аварии произошли сразу в двух местах. В другом ДТП с туристическим автобусом на той же дороге из 36 человек пострадали 13 туристов.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.