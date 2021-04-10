Мурашко: коронавирус имеет почти в два раза больше осложнений по сравнению с гриппом Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция имеет почти в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп, также другие респираторные заболевания. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжелых последствий от COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями», - сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил Мурашко, речь идет и об осложнениях неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии. Вакцина, в свою очередь, позволяет избежать такого огромного числа проблем «не только на этапе заболевания, но и последствий».

Министр также уточнил, что у мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 10 апреля, Мурашко рассказал о разработке в России еще одной вакцины от коронавируса. Препарат разрабатывают на площадке НИИ гриппа им. Смородинцева, а его испытания запланированы на осень.