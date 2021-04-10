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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 14:50

Кремль: Путин пока не сделал прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины

Песков не стал уточнять, когда главе государства предстоит вторая инъекция
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку от коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока не сделал», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос о второй прививке.

При этом Песков не стал уточнять, когда главе государства предстоит вторая инъекция вакцины.

Напомни, Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин. После прививки российский лидер чувствовал себя хорошо, а на следующий день у главы государства прошел полноценный рабочий день.

Как писал сайт kp.ru, каким именно российским препаратом привили президента знает только сам глава государства и его врач.

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