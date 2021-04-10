Россия не планирует контактов с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не вела и не планирует контакты с Вашингтоном по Украине на уровне глав Министерств иностранных дел и Минобороны. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

«Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Как отметил Рябков, на уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет, а те контакты, которые прошли около семи-десяти дней назад, «проводились на других уровнях и по другим линиям».

Замминистра также добавил о необходимости призвать США «более ответственно подходить к этому серьёзному вопросу», а также не заниматься «нагнетанием напряжённости и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон на многих уровнях проводят консультации с Москвой в связи с ситуацией на границе с Украиной, и выражает обеспокоенность из-за высказываний украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы.