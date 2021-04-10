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Общество10 апреля 2021 15:25

РПЦ регламентирует практику экзорцизма

Содержание документа до его публикации не разглашается
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
РПЦ регламентирует практику экзорцизма.

РПЦ регламентирует практику экзорцизма.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма.

"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сообщил в субботу РИА Новости председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, до того, как документ будет опубликован, его содержание разглашать не положено.

Митрополит Иларион рассказал, что все документы и проекты готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия. Он отметил, что по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях бумаги поступают в редакционную группу, и только после этого могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок.