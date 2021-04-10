Денис Глушаков забил "Тамбову". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Химки" на своем поле одержали победу в первой игре 25 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Со счетом 1:0 был повержен ФК "Тамбов".

Главным героем поединка стал полузащитник химчан Денис Глушакова. Он забил победный мяч на 59-й минуте. Однако же доиграть до конца этот матч он не смог, поскольку из-за повреждения был заменен на 83-й минуте встречи. Характер травмы Глушакова, полученный в матче с "Тамбовом", пока что не ясен.

"Химки" одержали уже 11 победу в 17 играх под руководством нового тренера Игоря Черевченко. И подмосковный клуб с 38 баллами сейчас находится на 8 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. А вот "Тамбов" остался при 13 очках и располагается на последнем, 16-м месте в табели о рангах РФПЛ.

Теперь следующий поединок "Химки" проведут в гостях 17 апреля против "Ахмата" в рамках 26 тура. А вот "Тамбов" будет в Туле гостить у "Арсенала" на следующий день.