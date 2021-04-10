Канцлер Австрии подтвердил возможность приобретения вакцины «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил в субботу, 10 апреля, что переговоры с Россией по теме поставки "Спутник V" подошли к концу.

"Спутник V" стал бы дополнительным ускорителем [кампании по вакцинации в Австрии] c объемом в 1 млн доз. Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна", - сказал Курц журналистам.

Как сообщил ТАСС в пятницу источник в правительственных кругах Австрии, Вена надеется на быстрый допуск "Спутник V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ.

Напомним, российская вакцина "Спутник V" стала первым препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана центром имени Гамалеи прошлым летом. Об этом 11 августа 2020 года сообщил президент РФ Владимир Путин. После сообщения президента, заявку на приобретение препарата подали 27 государств. В данный момент вакцина прошла ускоренную регистрацию в более чем 55 странах мира. Старейший журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований и подтвердил эффективность препарата - 96%.