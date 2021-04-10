Минздрав РФ: Осложнения после коронавируса чаще всего выявляются у мужчин

Осложнения после коронавируса чаще всего выявляются у мужчин, заявили в Минздраве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.

"Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Министр призвал помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

Напомним, российские ученые НИЦЭМ имени Гамалеи разработали первую в мире вакцину от коронавируса летом прошлого года, она получила название "Спутник V". В данный период российский препарат зарегистрирован более чем в 55 странах мира. После проведения испытаний, эффективность препарата показала 96%.

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.