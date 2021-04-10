В Киеве допустили встречу "нормандской тройки" по вопросу Донбасса на неделе

В Киеве допустили встречу лидеров "нормандской тройки" по вопросу Донбасса в течении недели.
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Встреча лидеров "нормандской тройки", среди которой Франция, Германия и Украина должна состояться в течение следующей недели.
"Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус", - сообщил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович телеканалу "Украина 24".
Он добавил, что Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников "нормандского формата", запланированной на 14 апреля.
Арестович прокомментировал и предстоящее заседание ОБСЕ. Он отметил, что "политика - это позиция", и после определенного решения ОБСЕ России будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде.
"Они (ОБСЕ) должны дать свою оценку действиям России", - сказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Напомним, Украинские власти считают, что Россия готовится к якобы наступлению на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом ранее заявил Зеленский отметив, что ВСУ дадут в таком случае отпор. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вправе укреплять свои границы, но о наступлении речи не идет.