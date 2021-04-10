В Ростуризме рассказали о состоянии россиян, пострадавших при ДТП в Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ростуризм рассказал, что держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что автобус с российскими туристами в Турции, направлявшийся в Каппадокию, перевернулся на трассе Конья-Аксарай. В автомобиле находилось 32 человека, 26 из которых обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших оказались двое детей. Одна туристка погибла. Ей оказалась 43-летняя Елена Автайкина.

По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. Представители российского посольства в Анкаре отправились на место ДТП для выяснения обстоятельств.

Отмечается, что из-за обледенения и сильного снегопада на трассе Конья – Аксарай ДТП произошли сразу в двух местах. В другой аварии с туристическим автобусом на той же дороге из 36 человек пострадали 13 туристов.