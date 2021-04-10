Генерал ВСУ назвал украинские города, «критически важные» для России

В случае вооруженного конфликта, Москва будет заинтересованна в Одессе, Николаеве, Мариуполе, Мелитополе, Запорожье и Харькове, считает генерал ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос назвал "критически важные" для России украинские города.

Он считает, что в случае вооруженного конфликта, Москва будет заинтересована в таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков. Слова военного приводит "24 канал".

Генерал заявил, что эти города будут иметь значение для РФ из-за расположенных в них аэродромах, которые можно использовать для высадки техники.

Кривонос полагает, что под "ударом" могут оказаться и оголенные участки фронта в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, отношения между Киевом и Москвой ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно.

Очередное обострение ситуации в ДНР началось в конце марта 2021 года. В ДНР заявляют, что Украина стягивает в регион свою армию и готовится к масштабному наступлению. На прошлой неделе украинский беспилотник сбросил на мирное население ДНР взрывное устройство. В результате погиб пятилетний мальчик, а его бабушка находится в больнице. При этом главком ВСУ отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе Киев не хочет применять силу.