ЦСКА и СКА провели пятый матч серии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский СКА смог одержать победу в пятой игре серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА со счетом 3:2. Для этого пришлось провести аж три овертайма на льду в Москве.

Счет в этой игре на 9-й минуте открыл Максим Мамин, воспользовавшись пасом от Максима Шалунова. Однако же питерские армейцы смогли сравнять счет на 26-й минуте - отличился Василий Подколзин. И через пару минут и вовсе выйти вперед - шайбу в ворота москвичей забросил Кирилл Марченко.

Но хозяева льда не думали сдаваться. И на 45-й минуте матча форвард москвичей Брендан Лайпсик сделал счет равным. До конца основного времени матча равновесие сохранилось. В дело вступило правило овертайма - играть до первой заброшенной шайбы отрезки по 20 минут.

И для того, чтобы определить победителя, в этой игре пришлось провести аж три овертайма. Решающая шайба в ворота москвичей влетела на 114-й минуте поединка. Свою вторую шайбу в матче забросил форвард СКА Василий Подколзин.

Питерский клуб благодаря этой победе сокртил отставание в серии. Счет в серии до 4 побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Послезавтра, 12 апреля, шестая игра пройдет на льду в Санкт-Петербурге.