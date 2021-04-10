Forbes исключил Павла Дурова из списка миллиардеров ОАЭ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes исключил создателя мессенджера Telegram Павла Дурова из списка миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее основатель «ВКонтакте» занимал в нем первое место. Теперь Дуров ротируется в российском списке богатейших бизнесменов.

Дуров еще в начале этой недели указывался как богатейший человек Объединенных Арабских Эмиратов с состоянием $17,2 млрд.

По данным издания, сейчас в арабском списке миллиардеров осталось четыре человека.

На первом месте основатель торговых и развлекательных центров Majid Al Futtaim Holding Маджид Аль Футтайм с состоянием $3,6 млрд. На второй строчке Абдулла Аль Гурайр, бывший основатель и председатель совета директоров банка Mashreqbank. На третьей и четвертой позиции застройщик Хуссейн Саджвани и владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм. их состояние оценивается в $2,4 и $2,2 млрд.