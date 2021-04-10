В ДНР заявили о прибытии украинских праворадикалов в регион. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР прибыли представители украинских праворадикальных сил.

"Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики", - передает слова Басурина РИА Новости.

Напомним, что с 27 июля 2020 года в ДНР введен полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

При этом в конце марта 2021 года в регионе обострился вооруженный конфликт между ДНР и Украиной. На прошлой неделе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего погиб ребенок младше пяти лет.