ВСУ впервые применили турецкие беспилотники в Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСУ впервые использовали беспилотники Bayraktar в Донбассе. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщил "Украинский милитарный портал".

Ударный БПЛА пролетел с южной части Украины над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областью и вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна. В конце марта такие аппараты задействовали для полетов над Черным морем.

В ноябре прошлого года эти беспилотники также участвовали в стратегических учениях "Объединенные усилия — 2020".

Ранее поступило сообщение, что Украина закупила у Турции часть боевых беспилотников. Об этом сообщил турецкий производитель дронов.

Напомним, что в 2019 году, еще при президенте Петре Порошенко были закуплены 12 боевых беспилотников, которые по словам украинского лидера могут быть оснащены современны вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.