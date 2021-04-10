МИД Белоруссии назвал «вакханалией» ситуацию вокруг заявления Кравчука о площадке по ДНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава белорусского МИД Владимир Макей оценил идею Киева о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

"Что касается заявления господина Кравчука — президент (Белоруссии Александр Лукашенко. — Прим. ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники", — подчеркнул Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", указав на "вакханалию" вокруг слов украинского переговорщика.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент страны Леонид Кравчук заявил, что протесты в Минске могут помещать переговорам по Донбассу. Он допустил вероятность переноса встречи в Швецию.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также оценила заявление Кравчука. Она назвала возможность переноса заседаний ТКГ в другую страну "гипотетической глупостью".