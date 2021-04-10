Эрдоган и Зеленский договорились продолжать стратегическое партнерство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского прошла в Стамбуле. По ее результатом лидеры двух стран договорились продолжать стратегическое партнерство.

«Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате «2 + 2» (главы МИД и министерств обороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны», — сказал президент Турции во время пресс-конференции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с рабочим визитом в рамках девятого заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), на котором обсуждались двусторонние отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах и меры по его укреплению.