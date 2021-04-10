Юбилейный AMC Fight Nights 100 отменили за несколько часов до начала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юбилейный AMC Fight Nights 100 отменили за несколько часов до начала. Он должен был состояться 10 апреля, но был отменен за несколько часов до начала. Организаторы сообщили, что отмена произошла по независящим от них, техническим причинам.

- Сегодня, 10 апреля, на ВТБ Арене должен был состояться юбилейный сотый турнир AMC FIGHT NIGHTS, к сожалению мы должны сообщить о его переносе, - сказано в заявлении организаторов.

Турнир перенесли на 11 апреля. Отмечено, что соревнования пройдут без зрителей, но посмотреть их можно будет на Youtube канале AMC FIGHT NIGHTS TV. Всем зрителям, купившим ранее билеты, будут возвращены деньги.

Титульный бой в полусреднем весе между россиянином Дмитрием Бикрёвым и представителем Казахстана Гойти Дазаевым станет стал самым ожидаемым событием среди поклонников смешанных единоборств.