МЧС опровергло сообщения о запрете выезжать на вызовы "вхолостую". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столичном главке МЧС РФ опровергли сообщение о том, что теперь спасатели перестанут выезжать на вызовы "вхолостую".

"Информация не соответствует действительности и некорректно поясняет суть документа. Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива. Изложенные в документе указания не влияют на реагирование пожарно-спасательных подразделений и не исключают выезды на пожары предусмотренным расписанием выездов", - сообщили в ведомстве РИА Новости.

Пожарно-тактические и иные учения проводятся по плану, заявили в главке. В апреле запланированы занятия в теплодымокамере, но они сдвинуты не более чем на две недели.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы московским спасателям запретили выезжать на вызовы "вхолостую", тем самым сократив количество машин. Отмечено, что якобы в главке МЧС не успели заключить договора на поставку топлива.