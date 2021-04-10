Турагентства не отмечают падения спроса на туры в Турцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор альянса туристических агентств Наталья Осипова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, стоит ли отказаться от поездок в Турцию на фоне сообщений о новой волне пандемии в стране, и как это повлияло на рынок путевок в целом.

- Пока какого-то падения спроса нет и аннуляций по Турции нет. То есть, туристы ждут. Ко мне поступает масса звонков с одним только вопросом - полетим, не полетим? Ну, я вот так же отвечаю, давайте будем ждать. Понедельника ли, вторника ли, я не знаю, - сказала она.

Она призвала турагентства и туристов успокоиться и подождать решения оперативного штаба.

Напомним, днем ранее поступило сообщение о том, что Россия якобы закрывает воздушные ворота с Турцией. Позднее оперштаб заявил, что в пятницу, 9 апреля прошло совещание, но этот вопрос поднят не был.

Лидер ЛДПР призвал российские власти закрыть воздушную гавань дня полетов с Турцией, чтобы не допустить распространение коронавируса в России. За последние сутки в Турции было выявлено рекордное число заразившихся инфекцией - более 55 тысяч.