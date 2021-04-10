Российский лыжник Большунов заявил, что ему надоели журналисты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о своем отношении к возросшей популярности.

«Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. Ну а когда мы встречаемся, я хочу побыстрее закончить интервью и пойти тренироваться. Конечно, в такой популярности есть и плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, отнимает много сил. Да, реклама — это хорошо, но всё-таки лыжные гонки у меня в приоритете. На первом месте результат», — цитирует слова Большунова «Югра».

Напомним, россиянин Александр Большунов стал серебряным призером Чемпионата мира по лыжным гонкам, который завершился 8 марта в немецком Оберстдорфе.

Президент Владимир Путин назвал спортсмена героем гонки в Германии. Глава государства направил лыжнику поздравительную телеграмму. Чемпионат мира проходил с 24 февраля по 7 марта 2021 года.