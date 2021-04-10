Борис Джонсон не пойдет на похороны принца Филиппа

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отказался от своего права присутствовать на церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Такое решение он принял, чтобы не отнимать место у родственников принца-консорта.

- Премьер-министр последовательно хотел действовать в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи. Таким образом, чтобы позволить как можно большему числу членов семьи быть на похоронах, он не будет присутствовать на них в субботу, - заявил сотрудник канцелярии Джонсона.

Напомним, ранее сообщалось, что похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля в возрасте 99 лет, пройдут в следующую субботу, 17 апреля. Одна из-за коронавирусных ограничений, действующих в стране,