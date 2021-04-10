Родственники погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыли обстоятельства трагедии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственники погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыли обстоятельства трагедии. Так, по словам брата женщины, сестра с мужем часто путешествовали и в этот раз проводили отпуск в Анталье.

Он отметил, что женщина жила в Абакане и работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Супруг погибшей в ДТП россиянки 43-летней Елены Автайкиной Павел, который также находился в автобусе, рассказал, что несмотря на плохую погоду компания не перенесла экскурсию. Он отметил, что организаторы должны взять на себя часть вины.

"Шел снег, видимости не было абсолютно никакой. Никто не предупредил о таких погодных условиях", — объяснил он порталу m24.ru

Павел рассказал, что во время поездки они с супругой были пристегнуты ремнями безопасности. После аварии он потерял ориентацию в пространстве, а когда пришел в себя, увидел, что Елену зажало сиденьем.

"Ребята, кто был в автобусе, помогали — пытались убрать землю руками, кто чем мог. Но было поздно уже", — сказал Павел.

Напомним, утром 10 апреля в Турции на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с российскими туристами. Автобус вез группу из 32 человек на экскурсию в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и машину занесло в кювет.

После аварии за медицинской помощью обратились 26 человек, среди которых двое детей, один из них — несовершеннолетний.

Погибшая в ДТП в Турции гражданка России Елена Автайкина жила ранее в Хакасии. Позднее стало известно, что власти республики окажут родственникам погибшей всю необходимую помощь. Об этом в субботу сообщил глава региона Валентин Коновалов на своей странице "ВКонтакте".