В Москве репетитор похитил ребенка и украл три миллиона рублей

На юго-западе Москвы мужчина под видом репетитора похитил 13-летнего школьника и увез в Свердловскую область. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным ведомства, все произошло 7 апреля 2021 года. Мужчина обманом заманил ребенка в такси и вывез из столицы, сообщив водителю ложные сведения о юном пассажире.

Тем временем, родители школьника обратились с заявлением о пропаже сына в правоохранительные органы. Они также добавили, что из их квартиры пропала крупная сумма денег - три миллиона рублей.

Сейчас злоумышленника уже задержали.