Власти Турции опровергли сообщения о новых требованиях к тестам на коронавирус для туристов

Власти Турции опровергли сообщения о вводе новых требований к ПЦР-тестам на коронавирус, которые необходимы для въезда в страну, для туристов. Об этом заявили в Управление гражданской авиации Турции.

- В российских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что у граждан РФ при въезде на территорию Турции якобы будут запрашивать особые ПЦР-тесты. Хотим отметить, что никаких изменений в правилах въезда для отдыхающих из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика, - говорится в тексте сообщения турецкого ведомства.

Также отмечается, что на данный момент никакие официальные решения о прекращении полетов не приняты.