Месси не может забить гол "Реалу" после того, как оттуда ушел Роналду

Месси три года не забивает "Реалу". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1 в очередном Класико, то выяснился один любопытный факт. Лионель Месси не забивает голов в матчах этих двух клубов с мая 2018 года. То есть - с того момента, как "Реал" покинул португалец Криштиану Роналду. Последняя успешная для Лео игра - матч 36 тура чемпионата Испании, который прошел 6 мая 2018 года.

Однако же, поединок против "Реала" 10 апреля 2021 года стал для Месси 45-м за всю карьеру. Но вместе с тем, у аргентинца затянулась черная серия в играх с мадридцами - 21 удар по их воротам не превращается в гол. В том числе и семь в последней игре.

После того, как мадридский "Реал" выиграл у "Барселоны", то в турнирной таблице чемпионата Испании уплотнились лидеры. Команда Зидана с 66 очками - первая, "Барселона" - третья (65 баллов). Мадридский "Атлетико" имеет в запасе один матч, идет вторым, имея 66 очков. Их встреча против "Бетиса" пройдет вечером 11 апреля.