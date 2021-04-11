Принц Чарльз назвал своего отца Филиппа особенным человеком Фото: REUTERS

Британский принц Чарльз сообщил, что его отец принц Филипп был бы поражен такой поддержкой, добрыми словами и соболезнованиями, которые поступают всего мира в адрес королевской семьи. Об этом говорится в сообщении на странице королевской семьи в Инстаграм.

По мнению Чарльза, его отец в последние 70 лет оказывал "крайне выдающееся и преданное служение королеве, семье и стране". Он также назвал Филиппа особенным человеком, которого очень любили и ценили родные.