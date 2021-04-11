Космонавт Михаил Корниенко рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС

Российский космонавт Михаил Корниенко, участник годового полета на Международной космической станции (МКС), рассказал, что плавающий в океане остров, полностью состоящий из мусора, действительно видно с МКС.

Корниенко обратился жителям планеты и призвал стараться придержаться раздельного сбора отходов, а также больше внимания уделять сохранению природы.

- Давайте начнем с себя <...>. Как только он (раздельный сбор мусора) у нас появился, я завел у себя отдельные ведра. Пластик - отдельно, стеклянные бутылки - отдельно, металл - отдельно, я пытаюсь это делать. (Иначе) нас погубит не война, а экологическая ситуация, - заявил космонавт МКС во время своего выступления в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.