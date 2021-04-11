Виктория Боня - о скончавшемся принце Филиппе: "Они скрывали его смерть?"

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала смерть принца Филиппа, который скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

Бывшая звезда телепроекта "Дом-2" пришла к необычному выводу, предположив, что смерь принца могли скрывать.

- Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть? - написала звезда под новостью о смерти Филиппа в Инстаграм.

По словам Бони, слухи о тяжелом состоянии здоровья и смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы IIона слышала от людей в Монако еще прошлой весной. Об этом она рассказала в беседе с Life.