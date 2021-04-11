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Здоровье11 апреля 2021 1:35

Отказ от алкоголя продлевает жизнь на 28 лет, заявили ученые

Специалисты считают, что здоровый образ жизни положительно влияет на состояние здоровья организма
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Отказ от алкоголя продлевает жизнь на 28 лет, заявили ученые

Отказ от алкоголя продлевает жизнь на 28 лет, заявили ученые

Фото: Алексей ФОКИН

Группа ученых из Каролинского института в Швеции провели исследования и выяснили, как можно продлить жизнь на 28 лет.

Как сообщает Express, специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за алкоголиками в Дании, Финляндии и Швеции. Оказалось, что летальные исходы у этой категории граждан от различных заболеваний и недугов была значительно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

При этом, врачи не раз предупреждали о негативных последствия после употребления спиртных напитков.

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