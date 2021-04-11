Слуцкий заявил о наличии у России инструментов для реагирования на провокации Запада Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что считает действия со стороны Запада провоцируют Россию на войну. Однако у российской стороны достаточно способов для того, чтобы адекватно отреагировать на подобное.

- Россию всячески провоцируют на войну. Нашим стратегическим друзьям на Западе нужно лишь одно - подтверждение того, что Россия, с их точки зрения, <...> выступает в роли главной угрозы мировой цивилизации нынешнего столетия, - поделился он мнением в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.

Также Слуцкий добавил, что "эта провокация не удастся", поскольку у российской стороны "есть возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы". В частности, по его словам, РФ способна действовать не так, "как нас к этому подталкивают наши геополитические оппоненты".