В Европарламенте заявили о вариантах ужесточения санкций против России

Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против России. Об этом говорится в его интервью для медиагруппы Funke.

По его мнению, подумать о возможном вводе ограничений против российской стороны можно будет в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, который отбывает срок по делу "Ив Роше". Представитель Европарламента утверждает, что РФ якобы "продолжает курс опасных провокаций".

- Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации, - высказался Вебер.

Напомним, сайт kp.ru писал, что власти Украины обеспокоились перемещением российских войск на территории РФ. Из-за громких заявлений настороженность к России начала проявляться и на Западе. В частности, Франция обратилась к РФ с просьбой объяснить перемещения войск.

В Кремле уже прокомментировали изменение расположения российских войск на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Такими действиями Россия лишь обеспечивает безопасность территорий и не представляет угрозы для "соседей".