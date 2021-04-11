NASA вновь объявили о переносе первого полета вертолета на Марсе

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что запланированный на воскресенье первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе вновь оказался перенесен.

Отмечается, что теперь пуск устройства состоится не раньше 14 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Ранее сообщалось, что специалисты надеялись провести в начале апреля текущего года первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), закрепленного на марсоходе Perseverance ("Настойчивость").

Первый полет предварительно должен был состояться не раньше 8 апреля, но позднее специалисты объявили о переносе на дату "не раньше 11 апреля".