Еврокомиссар заявил, что «Спутник V» придет в ЕС «слишком поздно» из-за долгого допуска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, заявил, что в случае допуска российской вакцины от covid-19 "Спутник V", вероятнее всего, приведет в Европейский союз слишком поздно. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.

-Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит "Спутник V" и даст корректную оценку - я в этом убежден. Однако даже полученное одобрение со стороны экспертов не может гарантировать, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. Обычно должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство, - заявил Тьерри Бретон.

Напомним, что российскими учеными разработаны и зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова РАН. Все эти препараты прошли все необходимые этапы исследований, где показали свою безопасность и эффективность в борьбе с covid-19.