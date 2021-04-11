Фильм Джорджа Вульфа "Ма Рейни: мать блюза" получил две премии BAFTA Фото: REUTERS

Фильм "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey’s Black Bottom, 2020) американского режиссера Джорджа Вульфа завоевал сразу две награды в первый день оглашения лауреатов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Так, в субботу, 10 апреля, биографическая лента, в которой зрителям рассказывается о непростой судьбе американской исполнительницы блюза Ма Рейни (1886-1939), была отмечена за лучший дизайн костюмов, а также за лучшие грим и прически.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса 74-ю церемонию вручения наград пришлось разбить на два дня, а само мероприятие для зрителей и гостей решено было провести в режиме онлайн.