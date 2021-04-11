Диетолог назвал умеренность в еде золотым правилом любой диеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном ритме человек меняет свой рацион питания в сторону более вредной и калорийной пищи. Однако стоит помнить, что продуктов, которые могли бы сделать фигуру значительно стройнее, а его самого человека более здоровым и энергичным, не существует. О том, как найти баланс при похудении и что можно есть, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В разговоре со "Звездой" эксперт развеял миф о пользе грейпфрута для фигуры и призвал внимательно относиться к своему питанию.

- Грейпфрут действительно полезный плод, но в нем много пиктинов, аскорбиновой кислоты, но вес он не снижает. Он содержит горечи, органические кислоты, которые скорее раздражают пищеварительный тракт и повышают аппетит. Грейпфрут при похудении скорее полезен, но употреблять его желательно после еды, - высказался Гинзбург.

Диетолог также добавил, что золотым правилом любой диеты является умеренность в еде в комплексе с физической активностью.