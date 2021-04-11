Министр обороны Германии обратилась к России за разъяснениями, "куда и зачем перемещаются ее войска"

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассчитывает услышать от РФ объяснения Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если России нечего скрывать, то ее представители могли бы дать объяснения по поводу предполагаемого передвижение своих войск у границы с Украиной. Об этом руководитель ведомства написала в своем посте на странице в Twitter.

- Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются, - считает глава Минобороны ФРГ.

Ране сообщалось, что западные страны озадачились после перемещения российских войск по территории России, в том числе у границы с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, власти Украины обеспокоились перемещением российских войск на территории РФ. Из-за громких заявлений настороженность к России начала проявляться и на Западе. За объяснениями к РФ уже обратилась Франция.

Однако в Кремле уже прокомментировали изменение расположения российских войск на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Такими действиями Россия лишь обеспечивает безопасность территорий и не представляет угрозы для "соседей".