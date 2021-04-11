Психиатр перечислила самые частые проблемы с психикой у офисных работников

Московский врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что половина работающих россиян сталкивается с проблемами выгорания.

К этой категории, по словам специалиста, относятся тревожные расстройства, которые чаще всего проявляются у человека без сопутствующей причины.

- Тревожные расстройства - это группа расстройств, при которых человек постоянно волнуется без причины. Эти переживания могут сопровождаться неприятными физическими ощущениями, например, потливостью, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, головными болями, болями в суставах, снижением концентрации внимания и затруднением запоминания - а это, в свою очередь, приводит к ухудшению работоспособности, - объяснила Соловьева "Известиям".