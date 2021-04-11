Последние дни принца Филиппа: избегал инвалидного кресла, слухового аппарата и помощи слуг

Стало известно, что делал принц Филипп в последние дни своей жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруг Елизаветы II принц Филипп до конца своих дней старался держаться, был сильным и независимым. О том, как прошли последние дни принца, пишет Daily Mail.

По данным издания, сохранить независимость Филипп пытался даже дома. В свои 99 лет он самостоятельно одевался и пришел в ярость, увидев, что его ждет инвалидная коляска. В другой раз принц не позволил помощнику поднять свои очки.

- Не нужно, - сказал герцог, поднимая руку. - Я сам.

И он так и сделал, наклонившись к полу, дотянулся до очков. В другой раз оказалось, что королева размышляла о том, что ее муж преклонных лет отказывается пользоваться своим слуховым аппаратом. Елизавета была озадачена из-за того, что ей и окружению пришлось кричать.

Однако даже несмотря на ухудшение здоровья, которое уже сигнализировало о том, что его жизнь близится к концу, королева и принц Филипп все еще могли проводить время друг с другом и наслаждаться им.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 апреля 2021 года скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Он не дожил до своего столетия всего два месяца.