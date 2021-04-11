Последние новости на утро 11 апреля 2021: Эрдоган провел переговоры с Зеленским и высказался насчет Крыма

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 апреля 2021 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу, 10 апреля, переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам встречи, которая состоялась в Стамбуле, турецкий лидер подтвердил решение Анкары поддержать "территориальную целостность и суверенитет Украины". Президенты также обсудили совместные проекты по строительству жилья и мечети для "родственных крымских татар" и вопросы из сферы оборонной промышленности.

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза, сообщили в МЧС. В случае принятия этих правил, могло бы уменьшиться число случаев, когда неосторожность при курении сигарет является причиной большинства пожаров, в том числе с гибелью людей.

В центре Европейской России синоптики прогнозируют температуру воздуха существенно выше нормы, будет аномально тепло. В начале недели отклонения от нормы составит всего пару градусов, но уже к четвергу будет теплее нормы примерно на восемь градусов.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если России нечего скрывать, то она объяснит предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной.

В России с 11 апреля 2021 года начали действовать измененные правила использования материнского капитала. Теперь родителям ребенка будет даваться полгода, чтобы решить, на что именно они хотят потратить средства - на накопительную пенсию или другие цели.

В возрасте 96 лет 10 апреля 2021 года умер Эмиль Верник - народный артист России, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Власти Мальты готовы приплачивать туристам, лишь бы те ехали к ним. Они объявили о введении выплат для прибывающих на остров. Так, отдыхающие, которые будут жить в номере в пятизвездочном отеле получат по 200 евро (около 18 тысяч рублей), в четырехзвездочном - по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице - по 100 евро.

В NASA сообщили, что запланированный на это воскресенье первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе вновь оказался перенесен. Теперь пуск устройства состоится не раньше 14 апреля.