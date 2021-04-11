Хакеры выложили данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

На хакерском форуме бесплатно разместили имена из учётных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей 1,3 млн пользователей Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры опубликовали в сети данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse, сообщает портал Cybernews.

По данным издания, информация о пользователях соцсети появилась в бесплатном доступе на популярном хакерском форуме. В опубликованной базе данных содержатся в том числе имена, указанные пользователями при регистрации, сведения об их аккаунтах в Twitter и Instagram, ссылки на их фотографии, а также сведения о том, кто пригласил их в Clubhouse, и когда они в нём зарегистрировались.

Портал Cybernews считает, что данные могут быть использованы мошенниками для проведения фишинговых атак, применения методов социальной инженерии и для подбора паролей к профилям Clubhouse.